SECOND IOWA SOLDIER CONFIRMED DEAD IN KUWAIT ATTACK

A SECOND IOWAN HAS BEEN IDENTIFIED AS ONE OF SIX U.S. ARMY RESERVE SOLDIERS KILLED IN AN IRANIAN DRONE ATTACK IN KUWAIT ON MARCH 1.
45-YEAR-OLD MAJOR JEFFREY O’BRIEN,OF WAUKEE SERVED WITH THE 103RD SUSTAINMENT COMMAND BASED IN DES MOINES.
SGT. DECLAN COADY OF WEST DES MOINES WAS PREVIOUSLY CONFIRMED AS THE FIRST IOWAN WHO DIED IN THE ATTACK.
CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS “OUR STATE AND OUR NATION GRIEVE A TRAGIC LOSS.
THESE BRAVE SERVICEMEMBERS ANSWERED THE CALL TO SERVE, PUTTING ON THE UNIFORM AND STANDING IN HARM’S WAY TO DEFEND OUR FREEDOMS AND PROTECT OUR NATION.
OUR STATE HAS BORNE THE SOBERING REALITY OF THE DANGERS THESE MEN AND WOMEN ACCEPT WHEN THEY VOLUNTEER TO SERVE, AND WE MUST COME TOGETHER TO SUPPORT THEIR LOVED ONES DURING THIS DIFFICULT TIME.
SENATOR JONI ERNST STATED THAT “THEIR COURAGEOUS DECISION TO ANSWER THE CALL TO SERVE AND PUT OUR NATION BEFORE THEMSELVES IS ONE THAT WILL NEVER BE FORGOTTEN”.
ERNST, A MILITARY VETERAN, SAYS HER HEART IS BREAKING FOR THEIR FAMILY MEMBERS, LOVED ONES, AND OUR 103RD SUSTAINMENT COMMAND FAMILY.
PHOTO FROM U.S.DEPT. OF WAR