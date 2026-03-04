IOWA STATE ENDS THEIR WOMEN’S GYMNASTICS PROGRAM

IOWA STATE UNIVERSITY IS ENDING ITS WOMEN’S GYMNASTICS PROGRAM.
I-S-U ATHLETICS DIRECTOR JAMIE POLLARD SAYS THE PROGRAM WILL BE REPLACED WITH ANOTHER SPORT THAT PROVIDES EQUAL OR ADDITIONAL PARTICIPATION OPPORTUNITIES FOR WOMEN.
THE ATHLETICS DEPARTMENT SAYS SCHOLARSHIPS WILL BE HONORED FOR ANY GYMNAST WHO CHOSES TO STAY AT THE UNIVERSITY.
IOWA STATE CANCELED THE REMAINDER OF ITS GYMNASTICS SEASON IN EARLY FEBRUARY, CITING INTERNAL CONFLICTS BETWEEN TEAMMATES, COACHES, AND PARENTS.
THE UNIVERSITY HAD STATED AT THAT TIME THAT THE PROGRAM DID NOT MEET MINIMUM REQUIREMENTS OF STUDENT ATHLETES TO SAFELY COMPETE.