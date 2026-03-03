WOODBURY SUPERVISORS TO MEET IN ANTHON

WOODBURY COUNTY SUPERVISORS WILL HOLD A SPECIAL TOWN HALL MEETING AND MAINSTREET TOUR IN ANTHON, IOWA ON THURSDAY.
SUPERVISOR CHAIRMAN MARK NELSON SAYS THE BOARD WILL GATHER WITH ANTHON CITY LEADERS AT 4:30PM TO TAKE A LOOK AT THE TOWN:
FOLLOWING THE HOUR LONG TOUR, A TOWN HALL MEETING WILL TAKE PLACE:AT 5:30PM IN THE ANTHON EVENTS CENTER AT 110 NORTH 5TH AVENUE:
TOPICS WILL INCLUDE AN UPDATE ON A GRAVEL ROAD PROJECT, ALONG WITH BRIDGES AND PAVED ROADS, AND AN UPDATE ON RURAL AMBULANCE SERVICES AND AN E-M-S COUNTYWIDE LEVY.
