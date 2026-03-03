SIOUX CITY POLICE INVESTIGATE MULTIPLE CAR BREAK INS & THEFTS

SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING MULTIPLE VEHICLE BREAK-INS THAT OCCURRED OVERNIGHT IN THE NORTHSIDE AND WESTSIDE AREAS OF TOWN.
SGT. TOM GILL SAYS OFFICERS RESPONDED TO NUMEROUS REPORTS FROM RESIDENTS WHO DISCOVERED THEIR VEHICLES HAD BEEN BROKEN INTO OR STOLEN:
SGT. GILL SAYS INVESTIGATORS BELIEVE THE INCIDENTS ARE RELATED:
POLICE ARE REVIEWING SURVEILLANCE FOOTAGE AND FOLLOWING UP ON LEADS.
SGT. GILL SAYS RESIDENTS CAN TAKE PRECAUTIONS TO PROTECT THEIR VEHICLES:
SGT. GILL SAYS BECAUSE PARTICULAR BRANDS OF CARS ARE BEING TARGETED, TWO LOCAL DEALERSHIPS ARE STEPPING UP TO ASSIST OWNERS OF THOSE MODELS:
ANONYMOUS TIPS CAN ALSO BE SUBMITTED THROUGH SIOUXLAND CRIME STOPPERS AT (712)258-TIPS.
file photo