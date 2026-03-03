NEBRASKA PRIMARY CANDIDATE FILING DEADLINE PASSES

THE DEADLINE HAS PASSED FOR NEBRASKA CANDIDATES TO ENTER THEIR NAMES INTO THE 2026 ELECTIONS.
AT LEAST SEVEN PEOPLE HAVE FILED TO RUN FOR NEBRASKA GOVERNOR INCLUDING INCUMBENT JIM PILLEN, WHO IS SEEKING HIS SECOND TERM.
ONE WHO DID NOT, IS REPUBLICAN AGRIBUSINESSMAN CHARLES HERBSTER, WHO FINISHED SECOND TO PILLEN IN THE 2022 REPUBLICAN PRIMARY FOR GOVERNOR.
HERBSTER SAYS VERY FEW PEOPLE WERE WILLING TO SUPPORT A CHALLENGE TO THE CURRENT PILLEN ADMINISTRATION.
STATE AUDITOR MIKE FOLEY IS AMONG THE INCUMBENT OFFICIALS WHO HAVE NO CHALLENGERS DURING THIS YEAR’S ELECTION CYCLE.
NEBRASKA’S PRIMARY IS MAY 12TH.