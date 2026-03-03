MULFORD TO SEEK WOODBURY COUNTY ATTORNEY’S POST

A LOCAL PUBLIC DEFENDER IS SEEKING THE DEMOCRATIC NOMINATION TO RUN FOR WOODBURY COUNTY ATTORNEY.
BEN MULFORD MADE HIS ANNOUNCEMENT TUESDAY MORNING AT THE WOODBURY COUNTY COURTHOUSE:
HE WOULD ALSO LIKE TO SEE A GREATER FOCUS ON MENTAL HEALTH:
MULFORD SAYS HE WOULD SHIFT SOME PRIORITIES IF ELECTED AS WOODBURY COUNTY ATTORNEY:
MULFORD PARENTS ARE FROM SIOUX CITY AND HE GREW UP IN FRESNO, CALIFORNIA.
HE SERVED IN THE MARINES AFTER HIGH SCHOOL AND COMPLETED HIS BACHELOR’S DEGREE AT FRESNO PACIFIC
UNIVERSITY BEFORE EARNING A LAW DEGREE AT THE UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA IN 2017.
MULFORD WILL KICK OFF HIS CAMPAIGN AT A COMMUNITY EVENT TODAY (MARCH 3) AT 5:30 P.M. IN THE GLEESON ROOM OF THE WILBUR AALFS LIBRARY AT 529 PIERCE STREET.