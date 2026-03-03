IOWA & NEBRASKA SOLDIERS KILLED IN KUWAIT ATTACK

A SOLDIER FROM IOWA AND ANOTHER FROM NEBRASKA HAVE BEEN IDENTIFIED AS TWO OF THE FOUR SOLDIERS KILLED BY AN IRANIAN DRONE ATTACK IN KUWAIT.
4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA ISSUED A STATEMENT MOURNING THE LOSS OF ARMY RESERVE SERGEANT DECLAN J. COADY OF WEST DES MOINES.AND THE OTHER THREE SOLDIERS.
FEENSTRA SAYS “OUR NATION MOURNS THEIR LOSS AND IS RESOLVED TO END IRAN’S HOSTILE ACTS OF TERROR, AND HE PRAYS FOR THEIR FAMILIES, FELLOW SERVICEMEMBERS, AND THE SUCCESS OF OPERATION EPIC FURY.
IOWA DEMOCRATIC PARTY CHAIR RITA HART SAYS “THE LOSS OF DECLAN COADY, A YOUNG IOWAN SERVING HIS STATE AND COUNTRY, IS DEVASTATING TO ALL OF US. WE CAN NEVER BE GRATEFUL ENOUGH FOR HIS SERVICE AND SACRIFICE”.
THE DEPARTMENT OF WAR ANNOUNCED THAT SGT. 1ST CLASS NOAH TIETJENS OF BELLEVUE, NEBRASKA WAS ALSO ONE OF THE FOUR U.S. ARMY RESERVE SOLDIERS KILLED IN KUWAIT ON SUNDAY.
GOVERNOR JIM PILLEN SAYS “NOAH STEPPED UP TO SERVE AND DEFEND THE AMERICAN PEOPLE FROM FOREIGN ENEMIES AROUND THE WORLD, A SACRIFICE WE MUST NEVER FORGET” .
NEBRASKA U.S. SENATORS DEB FISCHER AND PETE RICKETTS ALSO ISSUED CONDOLENCES AND PRAYERS TO THE FAMILIES OF TIETJENS AND COADY AND THE OTHER TWO SOLDIERS WHO DIED IN THE ATTACK.
Photos from Department of War