TUREK STATES 70 POLICIES HE WILL SUPPORT IF ELECTED TO U.S. SENATE

STATE REPRESENTATIVE JOSH TUREK — ONE OF TWO IOWA DEMOCRATS RUNNING FOR THE U-S SENATE — HAS RELEASED A CHECK LIST OF OVER 70 POLICIES HE WOULD PUSH FOR IF ELECTED.
TUREK SUPPORTS RAISING THE MINIMUM WAGE, CRACKING DOWN ON CORPORATE MONOPOLIES AND ADDRESSING PHARMACY BENEFIT MANAGERS THAT HE SAYS ARE INFLATING THE COST OF MEDICATIONS.
TUREK — WHO MADE CAMPAIGN STOPS IN SIOUX CITY AND ORANGE CITY THIS PAST WEEKEND — IS PROPOSING A FIVE YEAR MORATORIUM THAT WOULD PREVENT WALL STREET INVESTMENT FIRMS FROM BUYING SINGLE FAMILY HOMES.
TUREK SAYS THERE SHOULD BE LIMITS ON PRIVATE EQUITY FIRMS OWNING NURSING HOMES AND HEALTH CARE CLINICS.
HE’D ALSO SUPPORT LEGISLATION THAT WOULD BAN INSURANCE COMPANIES FROM DENYING CARE THAT IS PRESCRIBED BY A DOCTOR.
