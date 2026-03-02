SIOUXLAND REGAINS SITE SELECTION #1 ECONOMIC DEVELOPMENT RANKING

THE SIOUX CITY METROPOLITAN TRI-STATE REGION, HAS RETURNED TO THE TOP SPOT IN THE NATION FOR ECONOMIC DEVELOPMENT PERFORMANCE FOR POPULATIONS UNDER 200,000 FOR CALENDAR YEAR 2025.
THAT’S ACCORDING TO RESULTS RELEASED BY SITE SELECTION MAGAZINE.
ADAM BRUNS, THE EDITOR IN CHIEF AT THE ATLANTA BASED MAGAZINE, SAYS IT’S THE 12TH TIME THE SIOUXLAND METRO HAS LED THE UNITED STATES IN ECONOMIC DEVELOPMENT IN THIS POPULATION CATEGORY SINCE INITIALLY RANKING FIRST IN THE NATION BACK IN 2007:
HE SAYS THE SIOUX BEE HONEY DECISION TO EXPAND THEIR BUSINESS AND REMAIN IN SIOUXLAND WAS A BIG PART OF THE REASON SIOUXLAND IS BACK TO NUMBER ONE:
BRUNS PRESENTED THE AWARD TO NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN, THE FIRST TIME GOVERNOR PILLEN HAS ACCEPTED THE AWARD ON BEHALF OF THE SIOUXLAND METRO:
PILLEN ALSO TALKED ABOUT THE IMPORTANCE OF THE MILITARY HERE IN SIOUXLAND AS WELL AS NEBRASKA:
THE RETURN TO NUMBER ONE WAS WELCOMED BY LOCAL BUSINESS LEADERS INCLUDING KEVIN MCMANAMY, WHO CHAIRS THE BOARD OF DIRECTORS OF THE SIOUXLAND INITIATIVE;
SIOUXLAND INITIATIVE PRESIDENT, CHRIS MCGOWAN STATED THAT THIS RESULT VALIDATES OUR EFFORTS TO ENSURE REGIONAL COOPERATION, COMMUNICATION, AND COLLABORATION.
SIOUXLAND’S SUCCESS IN ECONOMIC DEVELOPMENT WOULD NOT BE POSSIBLE WITHOUT OUR SHARED VISION FOR GROWTH.”