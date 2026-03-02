MRHD ACCEPTING APPLICATIONS FOR TARGET GRANTS

MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT IS NOW ACCEPTING APPLICATIONS FOR ITS ANNUAL TARGET GRANT PROGRAM THROUGHOUT THE MONTH OF MARCH.
IN TOTAL, $500,000 WILL BE AVAILABLE FOR THE 2026 GRANT CYCLE.
GRANT RECIPIENTS WILL BE ANNOUNCED DURING AN AWARDS CEREMONY IN MAY.
THE TARGET GRANT IS A COMPETITIVE FUNDING OPPORTUNITY THAT PROVIDES UP TO $25,000 FOR ONE-YEAR PROJECTS.
THE PROGRAM IS DESIGNED TO SUPPORT TARGETED PROJECTS AND CAPACITY-BUILDING EFFORTS THAT STRENGTHEN LOCAL ORGANIZATIONS AND ADDRESS COMMUNITY NEEDS.
PROPOSED PROJECTS MUST ALIGN WITH AT LEAST ONE OF MRHD’S GRANT FOCUS AREAS:
ELIGIBLE APPLICANTS INCLUDE LOCAL GOVERNMENTS, TAX-EXEMPT ORGANIZATIONS, AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS LOCATED IN WOODBURY, CHEROKEE, CRAWFORD, IDA, MONONA, AND PLYMOUTH COUNTIES IN IOWA; UNION COUNTY, SOUTH DAKOTA; AND DAKOTA COUNTY, NEBRASKA.
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE TARGET GRANT PROGRAM, CONTACT MRHD EXECUTIVE DIRECTOR, DAVID GLEISER AT: (712) 899-6631, OR EXECDIR@MRHDIOWA.ORG.