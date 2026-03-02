DYLAN SCOTT TO HEADLINE WOODBURY COUNTY FAIR

MULTI-PLATINUM COUNTRY STAR DYLAN SCOTT WILL BE THE FEATURED HEADLINER AT THIS SUMMER’S WOODBURY COUNTY FAIR IN MOVILLE, IOWA.
FAIR SPOKESMAN BEN HOWARD MADE THE ANNOUNCEMENT AT A MONDAY AFTERNOON NEWS CONFERENCE:
HOWARD SAYS THE FAIR BOARD BEGAN THE PROCESS TO BOOK SCOTT FOLLOWING THE CONCLUSION OF LAST SUMMER’S FAIR.
HE SAYS THE GOAL IS TO BRING IN A WELL KNOWN PERFORMER EVERY YEAR GOING FORWARD:
IOWA NATIVE K.C. BRUNER WILL OPEN THE AUGUST 7TH FRIDAY EVENING SHOW.
TICKETS FOR THE CONCERT GO ON SALE BEGINNING THIS FRIDAY ONLINE AT WOODBURY COUNTY FAIR DOT COM AND ALSO AT THEIR OFFICE LOCATED AT 206 FAIR STREET IN MOVILLE.