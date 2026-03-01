THUNE STATEMENT ON IRAN AIR STRIKES

U.S. SENATE MAJORITY LEADER JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA RELEASED A STATEMENT AFTER THE U.S MILITARY CONDUCTED AIRSTRIKES IN IRAN OVER THE WEEKEND.
THUNE SAYS “FOR YEARS, IRAN’S RELENTLESS NUCLEAR AMBITIONS, ITS EXPANDED BALLISTIC MISSILE INVENTORY, AND ITS UNWAVERING SUPPORT FOR TERROR GROUPS IN THE REGION HAVE POSED A CLEAR AND UNACCEPTABLE THREAT TO U.S. SERVICEMEMBERS, CITIZENS IN THE REGION, AND MANY OF OUR ALLIES”.
DESPITE THE DOGGED EFFORTS OF THE PRESIDENT AND HIS ADMINISTRATION, THE IRANIAN REGIME HAS REFUSED THE DIPLOMATIC OFF-RAMPS THAT WOULD PEACEFULLY RESOLVE THESE NATIONAL SECURITY CONCERNS.
THUNE COMMENDED PRESIDENT TRUMP “FOR TAKING ACTION TO THWART THESE THREATS”.
