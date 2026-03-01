PROPOSED CITY BUDGET SHOULD LOWER CITY’S SHARE OF PROPERTY TAXES

THE SIOUX CITY COUNCIL SPENT MUCH OF THEIR SATURDAY GOING OVER THE PROPOSED CITY BUDGET FOR THE NEXT FISCAL YEAR WITH CITY DEPARTMENT HEADS.
CITY FINANCE DIRECTOR AND INTERIM ASSISTANT CITY MANAGER TERESA FITCH WENT OVER THE PROPOSED UPDATED NUMBERS OF THE NEARLY 258-POINT EIGHT MILLION DOLLAR BUDGET:
FITCH TOLD MAYOR BOB SCOTT THAT THE CITY’S PORTION OF PROPERTY TAXES ASSESSED TO HOME AND BUSINESS OWNERS WILL BE OVER 13 PERCENT LOWER OVER THE NEXT FISCAL YEAR:
THAT IS ONLY FOR THE CITY PART OF PROPERTY TAXES AND DOES NOT INCLUDE WHAT THE COUNTY AND SCHOOL DISTRICT WILL ASSESS.
FITCH TOLD THE COUNCIL THAT THE CITY HAS TAKEN A BIG HIT IN REVENUE BECAUSE OF RECENT CHANGES IN STATE LAW.
MAYOR PRO-TEM JULIE SCHOENHERR SAYS THAT HAS RESULTED IN A LOSS OF SEVERAL MILLION DOLLARS TO THE CITY:
THE COUNCIL WILL NOT FINALIZE THE BUDGET UNTIL APRIL 20.