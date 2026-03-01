MORE IOWA ARMY NATIONAL GUARD SOLDIERS WILL RETURN HOME SOON

APPROXIMATELY 575 IOWA NATIONAL GUARD SOLDIERS ASSIGNED TO THE 2ND BRIGADE COMBAT TEAM, 34TH INFANTRY DIVISION WILL SOON BE ARRIVING BACK IN THE UNITED STATES AS PART OF THE CONTINUED PHASED RETURN FROM THEIR DEPLOYMENT IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE.
THE SOLDIERS HAVE WORKED ALONGSIDE COALITION AND REGIONAL PARTNERS TO REDUCE THE CAPABILITIES OF ISIS IN IRAQ AND SYRIA, HELPING IMPROVE SECURITY AND STABILITY THROUGHOUT THE REGION.
59 MEMBERS OF THE IOWA ARMY NATIONAL GUARD WERE WELCOMED HOME TO SIOUXLAND ON FEBRUARY 11TH.
SPECIFIC DETAILS REGARDING THE UPCOMING WELCOME HOME CEREMONIES IN SIOUX CITY, DES MOINES AND CEDAR RAPIDS WILL BE ANNOUNCED AS THEY ARE FINALIZED.
KSCJ FILE PHOTO