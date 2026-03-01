FEENSTRA FAVORS VOTER ID REQUIREMENT

IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA WANTS TO SEE A REQUIREMENT TO SHOW YOU ARE LEGALLY REGISTERED TO VOTE IN AMERICA AS A REQUIREMENT TO CAST AN ELECTION BALLOT NOT JUST IN IOWA, BUT IN ALL 50 STATES.
FEENSTRA DISAGREES WITH DEMOCRATS OBJECTING TO VOTER ID REQUIREMENTS WHO CLAIM IT SUPRESSES PEOPLE FROM CASTING A BALLOT IN A POLITICAL ELECTION.
THE HULL REPUBLICAN IS RUNNING FOR THE G-O-P NOMINATION FOR GOVERNOR OF IOWA, AND WAS INVOLVED IN GETTING IOWA’S VOTER IDENTIFICATION REQUIREMENT PASSED BACK WHEN HE SERVED IN THE STATE LEGISLATURE:
FEENSTRA HOPES THE U.S. SENATE WILL PASS THE MEASURE HE JUST VOTED FOR IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN WASHINGTON D.C.:
FEENSTRA SAYS AMERICANS WHO ARE LEGALLY REGISTERED TO VOTE HAVE NOTHING TO WORRY ABOUT WHEN THEY ARE ASKED TO SHOW A LEGAL I.D.
HE SAYS AMERICANS ARE ASKED TO SHOW AN I.D. FOR ALL SORTS OF REASONS SUCH AS FLYING, BANKING TRANSACTIONS, AND MANY OTHER DAILY OCCURANCES IN OUR SECURITY CONSCIOUS SOCIETY:
FEENSTRA MADE HIS COMMENTS DURING AN INTERVIEW AT KSCJ.