STUB GRAY SHOOTING RANGE TO REOPEN

WEATHER PERMITTING, THE STUB GRAY SHOOTING RANGE AT LITTLE SIOUX PARK NEAR CORRECTIONVILLE, IOWA, IS EXPECTED TO OPEN ON SUNDAY, MARCH 1, AT 9:00 A.M.
A DAILY OR ANNUAL USE PERMIT IS REQUIRED TO USE THE RANGE.
DAILY $10 PERMITS CAN BE PURCHASED ONSITE AND ANNUAL $50 INDIVIDUAL OR FAMILY PERMITS CAN BE PURCHASED ONLINE THROUGH THE CONSERVATION BOARD WEBSITE AT WWW.WOODBURYPARKS.ORG.
SHOOTERS ARE ALSO REQUIRED TO REGISTER AT THE CHECK-IN STATION.
AT ANY TIME, STAFF MAY DETERMINE THAT THE RANGE BE CLOSED DURING RAINY, STORMY, OR MUDDY CONDITIONS.
CHECK WITH PARK STAFF FOR VERIFICATION BY CALLING (712-372-4984).