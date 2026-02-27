Home Local News STUB GRAY SHOOTING RANGE TO REOPEN

STUB GRAY SHOOTING RANGE TO REOPEN

Woody Gottburg
WEATHER PERMITTING, THE STUB GRAY SHOOTING RANGE AT LITTLE SIOUX PARK NEAR CORRECTIONVILLE, IOWA, IS EXPECTED TO OPEN ON SUNDAY, MARCH 1, AT 9:00 A.M.

A DAILY OR ANNUAL USE PERMIT IS REQUIRED TO USE THE RANGE.

DAILY $10 PERMITS CAN BE PURCHASED ONSITE AND ANNUAL $50 INDIVIDUAL OR FAMILY PERMITS CAN BE PURCHASED ONLINE THROUGH THE CONSERVATION BOARD WEBSITE AT WWW.WOODBURYPARKS.ORG.

SHOOTERS ARE ALSO REQUIRED TO REGISTER AT THE CHECK-IN STATION.

AT ANY TIME, STAFF MAY DETERMINE THAT THE RANGE BE CLOSED DURING RAINY, STORMY, OR MUDDY CONDITIONS.

CHECK WITH PARK STAFF FOR VERIFICATION BY CALLING (712-372-4984).

