REYNOLDS EXPLAINS HER USE OF STATE PATROL PLANES

GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS USING IOWA STATE PATROL AIRPLANES ON OFFICIAL TRAVEL HELPS HER GET MORE DONE, MORE QUICKLY.
EARLIER THIS WEEK THE DES MOINES REGISTER REPORTED REYNOLDS HAS BEEN USING A STATE-OWNED PLANE PURCHASED IN LATE 2024 WITH FEDERAL COVID-19 RELIEF FUNDS.
IN RESPONSE, REYNOLDS TOLD STATEHOUSE REPORTERS THURSDAY SHE HAS FLOWN IN THAT PLANE AND OTHERS IN THE IOWA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY’S FLEET, BUT IT’S THE AGENCY THAT DECIDES WHICH PLANE IS AVAILABLE AND WHO WILL FLY IT;
IN THE 1980S GOVERNOR TERRY BRANSTAD SOLD THREE STATE-OWNED AIRPLANES AS A BUDGET-CUTTING MOVE.
THE REGISTER REPORTED REYNOLDS FLEW TO SIOUX CITY JANUARY 29TH TO VISIT WITH STUDENTS AND STAFF AT TWO LOCAL SCHOOLS, THEN SHE ENDORSED CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON’S U-S SENATE BID DURING AN EVENT IN SIOUX CITY THAT EVENING.
DEMOCRATS SAY IT IS OUTRAGEOUS THAT REYNOLDS HAS USED A STATE-OWNED PLANE FOR POLITICAL PURPOSES.
REYNOLDS SAYS HER FLIGHTS ACCOUNTED FOR FEWER THAN THREE PERCENT OF THE HOURS STATE-OWNED PLANES WERE FLOWN LAST YEAR.
RADIO IOWA