PARTIAL WOODBURY COUNTY BURN BAN IN EFFECT

THE STATE FIRE MARSHALL HAS DECLARED A BURN BAN FOR SEVERAL WOODBURY COUNTY FIRE DISTRICTS TODAY (FEB 27) BEGINNING AT 1PM.
THEY INCLUDE ANTHON, CORRECTIONVILLE, CUSHING, DANBURY, MOVILLE, OTO, PIERSON, SALIX,
SERGEANT BLUFF, AND SLOAN.
RESIDENTS IN THESE DISTRICT AREAS OF WOODBURY COUNTY ARE PROHIBITED FROM BURNING ACCORDING TO IOWA CODE.
IT WAS DETERMINED BY THE STATE FIRE MARSHALL THAT CONDITIONS IN THESE AREAS ARE SUCH THAT BURNING CONSTITUTES A DANGER TO LIFE OR PROPERTY.
THIS BAN WILL REMAIN IN EFFECT UNTIL THE FIRE DEPARTMENTS IN THESE AREAS NOTIFY THE IOWA
FIRE MARSHALL THAT CONDITIONS HAVE IMPROVED AND ARE NO LONGER A THREAT.