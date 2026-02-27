LEAGUE OF WOMEN VOTERS TO HOST IOWA LEGISLATIVE TOWN HALL

THE LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF SIOUX CITY IS SPONSORING THE SECOND 2026 IOWA LEGISLATIVE TOWN HALL SATURDAY, FEBRUARY 28 FROM 10AM TO 11:30AM. AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.
THE PUBLIC IS INVITED TO ATTEND AND SHARE QUESTIONS OR CONCERNS WITH THEIR ELECTED STATE SENATORS AND REPRESENTATIVES FROM WOODBURY COUNTY.
THE EVENT WILL ALSO BE LIVE STREAMED ON THE FACEBOOK PAGE: “LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF SIOUX CITY.”
QUESTIONS MAY BE POSTED IN ADVANCE ON THE FACEBOOK EVENT.YOU MAY ALSO EMAIL THEM TO LWVSiouxCity@gmail.com.
THE PUBLIC MUSEUM IS LOCATED AT 4TH AND NEBRASKA STREETS IN DOWNTOWN SIOUX CITY.