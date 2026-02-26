Home Local News RHODEN UNVEILS SD PROPERTY TAX BY COUNTY MAP

RHODEN UNVEILS SD PROPERTY TAX BY COUNTY MAP

By
Woody Gottburg
-
31
GOVERNOR LARRY RHODEN UNVEILED A COUNTY MAP THURSDAY THAT SHOWS HOW MUCH SOUTH DAKOTANS SAVE IN EACH COUNTY UNDER HIS PLAN TO CUT PROPERTY TAXES, WHICH IS SENATE BILL 96.

RHODEN PREVIOUSLY INTRODUCED HIS PLAN TO CUT PROPERTY TAXES IN THE STATE, WHICH WOULD GIVE COUNTIES THE OPTION TO REPLACE THEIR SHARE OF PROPERTY TAXES WITH A HALF-CENT SALES TAX.

COUNTY COMMISSIONS COULD IMPLEMENT THE TAX CUT, OR IT COULD BE REFERRABLE TO A VOTE OF THE PEOPLE.

RESIDENTS COULD ALSO INITIATE IT FOR A VOTE IN THEIR LOCAL COMMUNITY.

THE SALES TAX PROPOSAL WOULD ALSO HELP COUNTIES DRAW MORE REVENUES FROM TOURISTS AND OUT-OF-STATE VISITORS.

