JIM VANDERLOO APPOINTED INTERIM SC SCHOOL SUPERINTENDENT

JAMES VANDERLOO IS NOW THE INTERIM SUPERINTENDENT OF THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT.
THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD VOTED TO APPOINT VANDERLOO FOLLOWING THREE CLOSED SESSIONS THURSDAY EVENING.
VANDERLOO, HAS BEEN THE DISTRICT’S DIRECTOR OF SECONDARY EDUCATION SINCE 2011 AND HAS SERVED THE SIOUX CITY SCHOOL DISTRICT FOR 34 YEARS.
HE ASSUMED ADDITIONAL LEADERSHIP RESPONSIBILITIES WHEN ASSOCIATE SUPERINTENDENT ANGELA BEMUS WENT ON MEDICAL LEAVE ON FEBRUARY 10TH.
BEMUS HAD SENT SCHOOL BOARD MEMBERS A LETTER IN LATE JANUARY STATING THAT SHE WOULD NOT BE A CANDIDATE FOR THE INTERIM SUPERINTENDENT POSITION.
SHE HAD BEEN PERFORMING ADDITIONAL DUTIES WHEN FORMER SUPERINTENDENT DR.JUAN CORDOVA, WHO OFFICIALLY STARTED LAST JULY 1ST, BUT WENT ON UNPAID LEAVE IN AUGUST.
CORDOVA WAS PLACED ON PAID ADMINISTRATIVE LEAVE BY THE SCHOOL BOARD ON NOVEMBER 6TH.AND RESIGNED IN EARLY JANUARY OF THIS YEAR.
CORDOVA IS BEING PAID THROUGH THE END OF MARCH.
VANDERLOO’S APPOINTMENT IS CONTINGENT ON THE FINALIZATION OF THE HIRING PROCESS AND BOARD
APPROVAL OF HIS CONTRACT, EXPECTED TO OFFICIALLY BEGIN ON APRIL 1ST.
THE CONTRACT WILL BE EFFECTIVE THROUGH JUNE 30 WITH THE BOARD’S OPTION TO RENEW THROUGH THE 2026-2027 SCHOOL YEAR AS IT CONDUCTS A SEARCH FOR A PERMANENT SUPERINTENDENT.