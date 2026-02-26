Home Local News FEENSTRA BELIEVES THERE WILL BE A HOUSE VOTE ON YEAR ROUND E-15...

FEENSTRA BELIEVES THERE WILL BE A HOUSE VOTE ON YEAR ROUND E-15 SALES

By
Woody Gottburg
-
9
SHARE

WEDNESDAY WAS THE DEADLINE FOR A VOTE IN THE U-S HOUSE ON A BILL TO END THE E-P-A’S ANTI-SMOG RULE THAT BARS E-15 FROM BEING SOLD IN THE SUMMER MONTHS.

THAT VOTE DID NOT HAPPEN, BUT IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS THERE WERE REASONS WHY THE VOTE DID NOT TAKE PLACE:

E15VOTE1 OC…….DONE ON WEDNESDAY. :13

FEENSTRA SAYS THAT MISSED DEADLINE DOES NOT MEAN A VOTE WON’T TAKE PLACE:

E15VOTE2 OC….OUR COMMODITY PRICES. :22

FEENSTRA IS AWARE OF THE IMPORTANCE OF YEAR AROUND E-15 SALES TO IOWA ETHANOL PRODUCERS.

HE LEADS THE HOUSE RURAL DOMESTIC ENERGY COUNCIL AND HAS BEEN NEGOTIATING WITH LAWMAKERS WHO REPRESENT STATES WITH OIL REFINERIES TO TRY TO FIND A COMPROMISE ON E-15:

E15VOTE3 OC……GET TO NEUTRAL. :15

HOUSE G-O-P LEADERS REMOVED A MANDATE FOR YEAR-ROUND E-15 SALES FROM A BUDGET BILL THAT PASSED IN JANUARY.

File photo

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR