FEENSTRA BELIEVES THERE WILL BE A HOUSE VOTE ON YEAR ROUND E-15 SALES

WEDNESDAY WAS THE DEADLINE FOR A VOTE IN THE U-S HOUSE ON A BILL TO END THE E-P-A’S ANTI-SMOG RULE THAT BARS E-15 FROM BEING SOLD IN THE SUMMER MONTHS.
THAT VOTE DID NOT HAPPEN, BUT IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS THERE WERE REASONS WHY THE VOTE DID NOT TAKE PLACE:
FEENSTRA SAYS THAT MISSED DEADLINE DOES NOT MEAN A VOTE WON’T TAKE PLACE:
FEENSTRA IS AWARE OF THE IMPORTANCE OF YEAR AROUND E-15 SALES TO IOWA ETHANOL PRODUCERS.
HE LEADS THE HOUSE RURAL DOMESTIC ENERGY COUNCIL AND HAS BEEN NEGOTIATING WITH LAWMAKERS WHO REPRESENT STATES WITH OIL REFINERIES TO TRY TO FIND A COMPROMISE ON E-15:
HOUSE G-O-P LEADERS REMOVED A MANDATE FOR YEAR-ROUND E-15 SALES FROM A BUDGET BILL THAT PASSED IN JANUARY.
