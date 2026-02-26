DEADLINE APPROACHES TO FILE TO RUN FOR NORTH SIOUX CITY COMMISSIONER

A 3-YEAR AT-LARGE CITY COMMISSIONER SEAT IN NORTH SIOUX CITY WILL BE ON THE JUNE 2ND, 2026 BALLOT.
RESIDENTS WHO ARE CONSIDERING RUNNING FOR THE OFFICE ARE REMINDED THAT NOMINATING SIGNATURE FORMS ARE DUE ON MARCH 24TH.
CANDIDATES MUST PICK UP AN OFFICIAL NOMINATING SIGNATURE FORM AT CITY HALL AND SHOULD HAVE THEIR SIGNATURE NOTARIZED BEFORE COLLECTING SIGNATURES.
A TOTAL OF 50 SIGNATURES FROM REGISTERED NORTH SIOUX CITY VOTERS MUST BE COLLECTED AND RETURNED TO NORTH SIOUX’S CITY HALL BY MARCH 24TH.
COMMISSIONERS MEET TWICE PER MONTH AND GUIDE DECISIONS ON PUBLIC SAFETY, UTILITIES, PUBLIC WORKS, AND FINANCE.