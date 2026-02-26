BRIAR CLIFF TO HOST “SWIMMING WITH THE SHARKS” COMPETITION

BRIAR CLIFF UNIVERSITY WILL HOST THEIR ANNUAL SWIMMING WITH THE SHARKS NEW BUSINESS COMPETITION THIS EVENING, WHERE LOCAL ENTREPRENEURS WILL PITCH THEIR BUSINESS IDEAS TO JUDGES FOR A SHARE OF $5,000 IN GRANT MONEY.
IT’S PART OF THE UNIVERSITY’S ENACTUS PROGRAM.
THE EVENT TAKES PLACE FROM 6:30 TO 8:30 PM IN THE SAINT FRANCIS CENTER ON THE BRIAR CLIFF CAMPUS.
SWIMMING WITH THE SHARKS IS BASED ON THE TV SHOW “SHARK TANK”.
LAST YEAR’S GRANT WINNERS INCLUDED SIOUXLAND GOLF LESSONS, WHICH WON THE TOP PRIZE OF $3000.
SIZZLE AND SYRUP RECEIVED A $1500 GRANT AT THE 2025 EVENT.