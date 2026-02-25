SC SCHOOL BOARD TO CONSIDER APPOINTING INTERIM SUPERINTENDENT THURSDAY

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD WILL CONDUCT THREE SPECIAL SESSIONS THURSDAY EVENING AT 5PM, 5:45PM AND 6:30PM TO LIKELY APPOINT AN INTERIM SCHOOL SUPERINTENDENT.
THE AGENDA FOR EACH SESSION STATES IN PART THAT THE SCHOOL BOARD WILL EVALUATE THE PROFESSIONAL COMPETENCY OF AN INDIVIDUAL WHOSE APPOINTMENT, HIRING, PERFORMANCE, OR DISCHARGE IS BEING CONSIDERED AND THAT INDIVIDUAL REQUESTS A CLOSED SESSION.
FOLLOWING THE CONCLUSION OF THE 6:30 PM CLOSED SESSION, THE SCHOOL BOARD WILL THEN CONVENE IN AN OPEN SESSION TO CONSIDERS A MOTION FOR NAMING AN INTERIM SUPERINTENDENT OF SCHOOLS FOR THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT.