MORNINGSIDE/ST. LUKE’S DEDICATES RADIOLOGIC TECHNOLOGY LABS

MORNINGSIDE UNIVERSITY CELEBRATED THE GRAND OPENING OF ITS NEWLY RENOVATED RADIOLOGIC TECHNOLOGY LABS WITH. A RIBBON-CUTTING ON THE ST. LUKE’S COLLEGE MORNINGSIDE UNIVERSITY CAMPUS WEDNESDAY.
DR. JACKIE BARBER, DEAN OF THE NYLEN SCHOOL OF NURSING AND HEALTH SCIENCES AT ST. LUKE;S COLLEGE AND MORNINGSIDE UNIVERSITY SAYS THE ADVANCED IMAGING EQUIPMENT IN THE NEW LABS ALLOWS STUDENTS TO TRAIN IN AN ENVIRONMENT THAT MIRRORS THE REALITY OF MODERN HOSPITALS, AND THE HANDS-ON PREPARATION ENSURES THEY ARE NOT JUST READY TO GRADUATE, BUT READY TO LEAD AND EXCEL FROM DAY ONE IN THEIR CAREERS”.
MORNINGSIDE INTERIM PRESIDENT CHAD BENSON SAYS THE CEREMONY CELEBRATES NOT ONLY THE NEW LABS BUT ALSO THE COLLEGE’S DEDICATION TO ENHANCING EDUCATIONAL OPPORTUNITIES AND SUPPORTING THE LOCAL HEALTH CARE WORKFORCE.