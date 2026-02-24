TRANSIENT CHARGED WITH ROBBERY & THEFT COUNTS

A TRANSIENT HAS BEEN ARRESTED BY SIOUX CITY POLICE AND IS FACING CHARGES AFTER BEING FOUND IN A CAR HE ALLEGEDLY STOLE.
25-YEAR-OLD JOHN MARSHALL MILLER WAS ARRESTED JUST BEFORE MIDNIGHT ON MONDAY NIGHT.WHEN POLICE FOUND A VEHICLE THAT WAS REPORTED STOLEN SUNDAY FROM THE 1300 BLOCK OF PIERCE STREET.
POLICE FOUND THE VEHICLE PARKED IN THE 1300 BLOCK OF MAIN STREET WITH MILLER SEATED IN THE DRIVER’S SEAT WITH THE KEYS IN THE IGNITION.
POLICE SPOKE WITH MULTIPLE WITNESSES INVOLVED AND STATED THAT THEY HAVE SEEN THE DEFENDANT OPERATING THE VEHICLE ON MULTIPLE OCCASIONS SINCE IT WAS REPORTED STOLEN.
MILLER WAS BOOKED ON A CHARGE OF 2ND DEGREE THEFT.
HE ALSO WAS WANTED ON SEPARATE CHARGES OF FIRST DEGREE ROBBERY AND SERIOUS INJURY BY VEHICLE, FOR ALLEGEDLY UNINTENTIONALLY CAUSING SERIOUS INJURY BY DRIVING A MOTOR VEHICLE IN A RECKLESS MANNER IN A JANUARY 20TH INCIDENT
MILLER ALSO HAD ANOTHER WARRANT FOR THEFT IN THE FIRST DEGREE FROM AN ALLEGED JANUARY 29TH.INCIDENT.
HE IS BEING HELD ON $20,000 BOND.