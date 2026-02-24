SUSPECT ARRESTED FOR HAVING GUNS ON CITY SCHOOL GROUNDS (Update)

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN CHARGED WITH CARRYING WEAPONS ON SCHOOL GROUNDS FOLLOWING MONDAY NIGHT’S HIGH SCHOOL BASKETBALL GAME AT WEST HIGH SCHOOL AGAINST CITY RIVAL NORTH HIGH.
SIOUX CITY POLICE SAY AT THE END OF THE GAME, THE DEFENDANT, 36-YEAR-OLD MARCUS ANDERSON, AND ANOTHER MALE PARTY ENGAGED IN A DISTURBANCE BETWEEN EACH OTHER.
THE OTHER PARTY STATED THAT ANDERSON HAD A FIREARM AND IMPLIED THAT HE FLASHED IT AT HIM.
ARREST DOCUMENTS SAY ANDERSON ADMITTED THAT HE WAS CARRYING A FIREARM.
A FULLY LOADED BLACK SEMI AUTOMATIC PISTOL WAS LOCATED IN THE DEFENDANT’S HIP POCKET AND A SECOND GUN, A FULLY LOADED REVOLVER WAS LOCATED IN HIS WAISTBAND.
ANDERSON WAS ARRESTED AND CHARGED.
HE IS FREE ON $5000 BOND.
DIRECTOR OF COMMUNICATIONS LESLIE HEYING SAYS, “THE SAFETY OF OUR STUDENTS AND STAFF IS OUR PRIORITY. WE ARE VERY GRATEFUL FOR OUR ADMINISTRATORS AND THE SCHOOL RESOURCE OFFICER FOR THEIR QUICK RESPONSE. WEAPONS ARE NOT, AND WILL NOT, BE TOLERATED ON SCHOOL PROPERTY.”