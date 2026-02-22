FIRE DAMAGES SOUTH SIOUX BUSINESS

A FIRE SATURDAY AFTERNOON DAMAGED A SOUTH SIOUX CITY BUSINESS.
THE SOUTH SIOUX CITY FIRE DEPARTMENT WAS DISPATCHED TO THE INGREDION FACILITY AT 395 164TH STREET JUST BEFORE 3PM FROM A REPORTED FIRE ALARM.
BLACK SMOKE VISIBLE FROM THE ROOF OF THE INDUSTRIAL COMPLEX, AND UPON ARRIVAL, FIREFIGHTERS SAW SMOKE AND FLAMES VISIBLE FROM FLOORS 3 THROUGH 6 OF THE DRYER TOWER.
SOUTH SIOUX REQUESTED MUTUAL AID FROM SIOUX CITY, SERGEANT BLUFF FIRE AND THE DAKOTA CITY FIRE DEPARTMENTS.
CREWS DETERMINED THE FIRE TRAVELED UPWARDS THROUGH A DRYER VENT TOWARD THE ROOF.
ACTIVATION OF THE FACILITY’S FIRE SPRINKLER SYSTEM, COMBINED WITH AGGRESSIVE FIREFIGHTING EFFORTS, QUICKLY CONTAINED, AND CONTROLLED THE BLAZE.
ALL EMPLOYEES HAD EVACUATED THE BUILDING SAFELY WITH NO INJURIES REPORTED
CREWS REMAINED ON SCENE FOR MORE THAN THREE HOURS.
THE CAUSE OF THE FIRE HAS BEEN DETERMINED TO BE ACCIDENTAL.
AN ESTIMATE OF PROPERTY DAMAGE AND BUSINESS IMPACT HAS NOT BEEN FINALIZED.