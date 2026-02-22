CITY SCHOOL BOARD TO VOTE ON SEVERAL FINANCIAL ISSUES MONDAY

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD WILL BE VOTING ON A VARIETY OF FINANCIAL ISSUES AT THEIR MEETING MONDAY EVENING.
THE FIRST ITEM OF INTEREST IS IN THE HUMAN RESOURCES REPORT WHERE BOARD MEMBERS WILL VOTE ON APPROVING A $25-THOUSAND DOLLAR STIPEND FOR ANGELA BEMUS FOR TEMPORARY SUPERINTENDENT DUTIES.
BEMUS HAS BEEN ON MEDICAL LEAVE FROM THE SCHOOL DISTRICT SINCE FEBRUARY 10TH, AND THE STIPEND IS NOT LISTED AS A SEPARATE ACTION ITEM ON THE MAIN AGENDA, BUT IS LISTED ON PAGE 65 OF THE DETAILED HOMEWORK.
THE BOARD WILL ALSO VOTE TO SET A PUBLIC HEARING FOR MARCH 23 AT 5:30PM FOR PUBLIC INPUT ON A PROPOSED PROPERTY TAX LEVY FOR THE NEXT FISCAL YEAR.
THEY WILL REVIEW THE SCHOOL NUTRITION FUND, AND VOTE ON PURCHASING SIX BLUEBIRD BUSES TO REPLACE AGING VEHICLES WITH THREE BUSES GAS POWERED AND THREE OTHERS PROPANE AT A COST OF JUST UNDER A MILLION DOLLARS.
THE BOARD WILL ALSO CONSIDER PURCHASING 1250 IPADS ALONG WITH CASES AND LICENSES TO SUPPORT 5TH GRADE STUDENTS AT A COST OF $548,500.