ART CENTER CELEBRATES YOUTH ART MONTH

THE SIOUX CITY ART CENTER IS CELEBRATING YOUTH ART MONTH WITH THEIR 37TH ANNUAL YOUTH ART
EXHIBITION.
EDUCATION DIRECTOR KIM ALBRACHT SAYS 61 ARTWORKS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS FROM THE SIOUXLAND AREA ARE NOW ON DISPLAY IN THREE GALLERIES THROUGH APRIL 19;
DAVID PLATTER, PROFESSOR OF ART AND DESIGN AT DORDT UNIVERSITY, JURIED THE EXHIBITION WITH STUDENTS FROM 17 LOCAL SCHOOLS ENTERING THEIR WORKS.
THE THEME IS “THE WORLD NEEDS ART”
AN OPENING RECEPTION TOOK PLACE SUNDAY AFTERNOON AT THE ART CENTER WITH A 2PM AWARDS CEREMONY FOR BEST IN SHOW, INCLUDING 1ST-3RD PLACE IN EACH GRADE, AND HONORABLE MENTIONS.