50th ANNUAL IOWA BEEF EXPO HELD AT STATE FAIRGROUNDS

THE 50TH ANNUAL IOWA BEEF EXPO AT THE IOWA STATE FAIRGROUNDS WAS HELD THIS WEEKEND AND CODY GRIFFIN OF MOVILLE WAS THERE WITH HIS RED ANGUS CATTLE.
GRIFFIN’S DAD, GARTH, BOUGHT THE FAMILY’S FIRST RED ANGUS HEIFER AT THE 1978 IOWA BEEF EXPO
COLTON GRIFFIN, HIS SON, SHOWED TWO RED ANGUS HEIFERS AT THE SHOW ON SATURDAY.
BACK IN 2021, AFTER COLTON’S EIGHT-YEAR-OLD CLASSMATE HOPE WIDMAN OF ALTON DIED, COLTON LED THE EFFORT TO HAVE HIS ENTIRE SECOND GRADE CLASS SHOW HOPE’S CALF AT THE WOODBURY COUNTY FAIR.
COLTON’S DAD SAYS A LOT OF LIFE LESSONS COME FROM THE BARN.
OVER 300 HEAD OF CATTLE WERE REGISTERED FOR SALE AT THE IOWA BEEF EXPO THIS PAST WEEKEND.
COLTON GRIFFIN’S TWO HEIFERS WERE AMONG OVER A THOUSAND ENTRIES FROM JUNIOR SHOWMEN.
THE RED ANGUS CATTLE THE GRIFFINS RAISE, ARE COVERED IN A REDDISH BROWN COAT OF HAIR.
Story & photo by O.K. Henderson for KSCJ