WINNEBAGO MAN SENTENCED TO FEDERAL PRISON

A WINNEBAGO, NEBRASKA MAN HAS BEEN SENTENCED TO PRISON ON AN ASSAULT CHARGE.
20-YEAR-OLD ANTHONY MASQUAT WAS SENTENCED IN FEDERAL COURT IN OMAHA FOR ASSAULT WITH A DANGEROUS WEAPON WITH THE INTENT TO DO BODILY HARM.
DISTRICT JUDGE BRIAN BUESCHER SENTENCED MASQUAT TO 30 MONTHS’ IMPRISONMENT.
LAST APRIL WITHIN THE EXTERIOR BOUNDARIES OF THE WINNEBAGO INDIAN RESERVATION, MASQUAT APPROACHED A VICTIM SEATED IN A VEHICLE AT AN APARTMENT COMPLEX PARKING LOT LISTENING TO MUSIC, POINTED A KNIFE AT THE VICTIM AND TOLD HIM TO GET OUT.
THE VICTIM GOT OUT WITH HIS HANDS UP AND THEN TRIED TO DISARM MASQUAT BY PUSHING HIM AGAINST THE VEHICLE.
MASQUAT THEN REPEATEDLY STABBED THE VICTIM, WHO SUFFERED MULTIPLE WOUNDS WHICH REQUIRED MEDICAL ATTENTION.