IOWA GOP LAWMAKERS REACH AGREEMENT ON SCHOOL FUNDING

GOVERNOR KIM REYNOLDS AND REPUBLICANS IN THE HOUSE AND SENATE HAVE AGREED TO RAISE GENERAL STATE SUPPORT OF PUBLIC SCHOOLS BY 160 DOLLARS PER STUDENT.
REPUBLICAN REPRESENTATIVE DAN GELBACH OF URBANDALE SAYS IT WILL AMOUNT TO NEARLY 82-HUNDRED DOLLARS PER STUDENT.
REPRESENTATIVE BOB HENDERSON OF SIOUX CITY SAYS THE PLAN IS SLIGHTLY MORE THAN SENATE REPUBLICANS ORIGINALLY SUGGESTED AND SLIGHTLY LESS THAN HOUSE REPUBLICANS PROPOSED.
IT WILL PROVIDE THE TWO PERCENT PER PUPIL SPENDING INCREASE GOVERNOR REYNOLDS CALLED FOR IN JANUARY:
HENDERSON SAYS A NEW PROPERTY TAX PROVISION IS KEY FOR SIOUX CITY REGARDING MEETING THE BUDGET FUNDING:
HENDERSON SAYS ANOTHER CHANGE AFFECTS HOW ENROLLMENT FIGURES ARE TABULATED FOR INDIVIDUAL DISTRICTS TO BE FUNDED.
IN THE PAST, OCTOBER 1ST HAS BEEN THE TOTAL ENROLLMENT FIGURE USED BY THE STATE:
FIFTY-EIGHT HOUSE REPUBLICANS APPROVED THE PLAN.
ALL DEMOCRATS AND FIVE REPUBLICANS VOTED AGAINST IT.