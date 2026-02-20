INWOOD AWARDED MILLION DOLLAR ECONOMIC GRANT.

THE IOWA ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY BOARD HAS APPROVED A COMMUNITY ATTRACTION AND TOURISM GRANT FOR A PROJECT IN THE COMMUNITY OF INWOOD.
THE CITY OF INWOOD WAS AWARDED A $1 MILLION DOLLAR CAT GRANT FOR THEIR COMMUNITY CENTER PROJECT TO CONSTRUCT A 19,000-SQUARE-FOOT FACILITY FEATURING A FULL-SIZE GYMNASIUM FOR BASKETBALL, VOLLEYBALL AND PICKLEBALL.
THE FACILITY WILL ALSO HAVE AN ALL-ACCESS FITNESS CENTER, MEETING SPACE, A COMMERCIAL KITCHEN AND A PUBLIC LIBRARY.
THE CENTER WILL ALSO OFFER YEAR-ROUND INDOOR ACTIVITIES AND SPACE FOR LARGE GATHERINGS LIKE FAMILY REUNIONS, WEDDING RECEPTIONS AND HOLIDAY CELEBRATIONS.
THE TOTAL PROJECT COST IS JUST UNDER FIVE-POINT-EIGHT MILLION DOLLARS.