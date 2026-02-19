ZACH LAHN RAISES DATA CENTER CONCERNS

ZACH LAHN– A REPUBLICAN RUNNING FOR GOVERNOR OF IOWA — IS RAISING CONCERNS ABOUT THE CONSTRUCTION OF DATA CENTERS AND HE’S SUGGESTING NEW TAX ZONES FOR THE FACILITIES.
LAHN HOSTED A CAMPAIGN EVENT WEDNESDAY NIGHT AT A WEST DES MOINES RESTAURANT AND TOLD THE CROWD THE CURRENT CONSTRUCTION OF TWO DATA CENTERS NEAR CEDAR RAPIDS IS A TROUBLING SITE.
CITY OFFICIALS SAY THE DATA CENTERS FOR GOOGLE AND Q-T-S ARE BEING BUILT IN AN INDUSTRIAL PARK IN SOUTHWEST CEDAR RAPIDS.
Q-T-S — WHICH OPERATES DATA CENTERS IN THE U-S AND EUROPE — PLANS TO SPEND 750 MILLION ON ITS FACILITY. THE CITY OF CEDAR RAPIDS HAS APPROVED PROPERTY TAX REBATES TO Q-T-S WORTH MORE THAN HALF A BILLION OVER 20 YEARS.
LAHN SAYS THAT’S UNACCEPTABLE, SINCE THE COMPANY HAS ONLY PLEDGED TO CREATE 30 FULL-TIME JOBS ONCE THE SEVEN BUILDINGS ON THE CEDAR RAPIDS CAMPUS ARE OPERATING.
INDUSTRY ANALYSTS SAY IOWA HAS BECOME AN ATTRACTIVE LOCATION FOR DATA CENTERS DUE TO LOW CONSTRUCTION COSTS AND A STABLE POWER GRID THAT PROVIDES AFFORDABLE ELECTRIC RATES.
RADIO IOWA