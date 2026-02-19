STATE TROOPERS RESPOND TO MULTIPLE CRASHES IN IOWA & NEBRASKA

WINTER RETURNED TO THE SOUTHERN PART OF SIOUXLAND THURSDAY, AS PARTS OF NEBRASKA AND IOWA TO THE SOUTH AND WEST OF SIOUX CITY RECEIVED A FEW INCHES OF SNOW.
STRONG WINDS CREATED BLIZZARD CONDITIONS MAKING TRAVEL DIFFICULT.
THE IOWA STATE PATROL RESPONDED TO 122 CALLS FOR SERVICE BETWEEN 9AM AND 9PM THURSDAY.
THAT INCLUDED 30 VEHICLE CRASHES AND 6 INJURIES.
IOWA TROOPERS ALSO PROVIDED ASSISTANCE TO 92 MOTORISTS.
TROOPERS WITH THE NEBRASKA STATE PATROL HANDLED DOZENS OF WEATHER-RELATED INCIDENTS WITH ONE OF THE CRASHES RESULTING IN TWO FATALITIES.
THAT ACCIDENT HAPPENED AROUND 1:35 P.M. ON HIGHWAY 83, SOUTH OF NORTH PLATTE.
THE CRASH INVOLVED A FORD SEDAN AND A DODGE PICKUP.WHERE THE FORD LOST CONTROL IN WINTER CONDITIONS, CROSSED THE CENTER LINE, AND STRUCK THE DODGE PICKUP.
TWO PASSENGERS IN THE FORD WERE PRONOUNCED DECEASED AT THE SCENE WITH THE DRIVER SUFFERING LIFE-THREATENING INJURIES.
THE DRIVER OF THE DODGE SUFFERED NON-LIFE-THREATENING INJURIES.
NEBRASKA TROOPERS RESPONDED TO 46 CRASHES AND PROVIDED 114 MOTORIST ASSISTS.AS OF 8PM.
Photo courtesy Nebraska State Patrol