MRHD ANNOUNCES SCHOLARSHIP GRANTS

MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT HAS AWARDED $425,000 IN SCHOLARSHIP GRANTS TO SIX REGIONAL COLLEGE AND NONPROFIT PARTNERS.
MRHD IS LEVERAGING ITS SCHOLARSHIP IMPACT THROUGH A NEW PARTNERSHIP WITH THE KIND WORLD FOUNDATION, WHICH IS MATCHING MRHD ON A DOLLAR-FOR-DOLLAR BASIS, WITH THE COMBINED FUNDS ADMINISTERED THROUGH THE SIOUXLAND COMMUNITY FOUNDATION.
BRIAR CLIFF AND MORNINGSIDE UNIVERSITIES, AS WELL AS WESTERN IOWA TECH, WILL EACH ADMINISTER MRHD SCHOLARSHIP GRANTS OF $120,000.
NEBRASKA INDIAN COMMUNITY COLLEGE AND NORTHEAST COMMUNITY COLLEGE WILL EACH ADMINISTER $20,000 AND $25,000 FOR THE SIOUXLAND COMMUNITY FOUNDATION WITH THE KIND WORLD FOUNDATION.
THE AWARDS CEREMONY TOOK PLACE AT THE HARD ROCK HOTEL & CASINO.
Photo from MRHD