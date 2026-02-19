JACKLEY RELEASES SOUTH DAKOTA 2025 CRIME FIGURES

SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY SAYS THE OVERALL NUMBER OF REPORTED CRIMES IN THE STATE LAST YEAR DECREASED BY 6 PERCENT COMPARED TO 2024.
THE CRIME IN SOUTH DAKOTA 2025 REPORT INCLUDES 64,261 CRIMINAL OFFENSES IN 2025 COMPARED TO 68,388 IN 2024.
DRUG OFFENSES DECREASED SIX AND A QUARTER PERCENT IN 2025 COMPARED TO 2024. DROPPING BY OVER 400. . OFFENSES INVOLVING METH WERE AT 2,672 COMPARED TO 3,136 IN 2024.
FENTANYL OFFENSES ARE INCLUDED IN THE “OTHER NARCOTICS” CATEGORY.
THERE WERE 230 OFFENSES REPORTED IN 2025, COMPARED TO 398 IN 2024.
MAJOR OFFENSES AS HOMICIDES, SEX OFFENSES, AND AGGRAVATED ASSAULTS, TOTALED 43,715 OFFENSES IN 2025, COMPARED TO 47,403 IN 2024, A 7.78 PERCENT DECREASE.
THE NUMBER OF LESS SERIOUS OFFENSES, KNOWN AS GROUP B WHICH INCLUDE SUCH CRIMES AS D-U-I AND DISORDERLY CONDUCT, TOTALED 20,546 IN 2025, COMPARED TO 20,985 IN 2024, A JUST OVER 2 PERCENT DECREASE.
THERE WERE 429 SOUTH DAKOTA LAW ENFORCEMENT OFFICERS ASSAULTED IN 2025, COMPARED TO 486 ASSAULTED IN 2024.
NO OFFICERS WERE KILLED IN THE LINE OF DUTY IN 2025.
THESE NUMBERS DO NOT INCLUDE SOUTH DAKOTA TRIBES WHICH REPORT THEIR CRIME NUMBERS DIRECTLY TO THE FBI.