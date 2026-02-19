HEARTLAND COUNSELING BREAKS GROUND ON NEW CRISIS & DETOX CENTER

HEARTLAND COUNSELING SERVICES OFFICIALLY BROKE GROUND THIS WEEK ON THEIR NEW CRISIS STABILIZATION UNIT AND DETOX CENTER IN SOUTH SIOUX CITY.
THE SITE IS ADJACENT TO HEARTLAND’S CURRENT LOCATION ON ARBOR DRIVE.
THE NEW FACILITY WILL PROVIDE SPACE FOR INDIVIDUALS EXPERIENCING MENTAL HEALTH OR SUBSTANCE USE CRISES, OFFERING 24/7 SHORT-TERM STABILIZATION, DETOX SERVICES, AND IMMEDIATE SUPPORT CLOSE TO HOME.
ONCE COMPLETE, THE CENTER WILL HELP REDUCE STRAIN ON HOSPITAL EMERGENCY ROOMS, PROVIDE AN ALTERNATIVE TO INCARCERATION, AND ENSURE THAT NO ONE IS TURNED AWAY DUE TO INABILITY TO PAY.
THE CENTER WILL INCLUDE 12 MENTAL HEALTH CRISIS STABILIZATION BEDS AND 12 MEDICAL DETOX BEDS, ALLOWING HEARTLAND TO SERVE INDIVIDUALS REGARDLESS OF INSURANCE STATUS, ABILITY TO PAY, OR WHERE THEY LIVE WITHIN THE TRI-STATE AREA.
THE FACILITY WILL WORK CLOSELY WITH HOSPITALS, LAW ENFORCEMENT, AND COMMUNITY PARTNERS TO PROVIDE RAPID, COORDINATED CARE.
HEARTLAND COUNSELING SERVICES HAS SERVED SIOUXLAND FOR NEARLY FIVE DECADES AND CURRENTLY PROVIDES CARE ACROSS 15 COUNTIES IN NEBRASKA, WITH ADDITIONAL SERVICES IN IOWA AND SOUTH DAKOTA.
photos provided by Heartland