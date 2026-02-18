UNITYPOINT BEGINS PROCESS TO BRING OPEN HEART SURGERY TO SIOUX CITY

UNITYPOINT SIOUX CITY HAS TAKEN THE FIRST STEP TOWARD BUILDING AN OPEN-HEART SURGERY PROGRAM.
THEY HAVE SUBMITTED THE REQUIRED PAPERWORK FOR CERTIFICATE OF NEED TO THE IOWA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, EXPANDING ACCESS TO ADVANCED CARDIOVASCULAR CARE IN SIOUXLAND.
BUILDING THE PROGRAM WILL REQUIRE REGULATORY APPROVALS AND THE RECRUITMENT OF A HIGHLY QUALIFIED CARDIO-THORACIC SURGEON BEFORE SERVICES BEGIN.
JANE ARNOLD, MARKET PRESIDENT OF UNITYPOINT HEALTH SIOUX CITY SAYS “THIS IS AN IMPORTANT INVESTMENT IN OUR COMMUNITY.
WHILE IT WILL TAKE TIME TO MEET REGULATORY REQUIREMENTS AND RECRUIT THE RIGHT SURGEON, THE GOAL IS TO PROVIDE THE HIGHEST QUALITY, SAFEST CARE POSSIBLE AND KEEP PATIENTS CLOSE TO HOME.”
CURRENTLY, UNITYPOINT HEALTH SIOUX CITY OFFERS CARDIOVASCULAR SERVICES AT ITS NORTH AND DOWNTOWN CAMPUSES, INCLUDING GENERAL CARDIOLOGY, INTERVENTIONAL CARDIOLOGY, ELECTROPHYSIOLOGY, VASCULAR SURGERY, CARDIAC TESTING, PROCEDURES AND REHABILITATION.