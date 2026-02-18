STATE AUDIT FINDS FINANCIAL PROBLEMS IN SPENCER IOWA

A SPECIAL INVESTIGATION BY THE STATE AUDITOR THAT WAS REQUESTED BY CITY OFFICIALS IN SPENCER, IOWA FOUND PROBLEMS WITH FINANCIAL TRANSACTIONS PROCESSED BY FORMER FINANCE ASSISTANT LAVONNE BELL. AUDITOR ROB SAND SAYS THEY FOUND THOUSANDS OF DOLLARS OF DISCREPENCIES:
SAND SAYS THERE WERE SOME PAYROLL ISSUES AS WELL.
SAND SAYS BELL ADMITTED DURING AN INTERVIEW THAT SHE TOOK THE MONEY FROM THE CITY.
SAND SAYS THIS WAS ABLE TO HAPPEN BECAUSE OF A LACK OF SEGREGATION OF DUTIES, AS THERE WERE NOT ENOUGH PEOPLE TAKING PART IN THE PROCESSING AND THE HANDLING OF TAXPAYER DOLLARS.
THE REPORT WAS TURNED OVER TO THE CLAY COUNTY SHERIFF AND COUNTY ATTORNEY, AS WELL AS THE IOWA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION AND THE ATTORNEY GENERAL’S OFFICE.
