SPALDING PARK STUDENTS DIME DRIVE BENEFITS SIOUXLAND HUMANE SOCIETY

STUDENTS AT SIOUX CITY’S SPALDING PARK ENVIRONMENTAL SCIENCES ELEMENTARY TURNED A SCHOOL PROJECT INTO A BIG DONATION TO THE SIOUXLAND HUMANE SOCIETY.
THE SCHOOL’S DIME DRIVE STARTED WITH A GOAL OF HAVING EACH GRADE COLLECT 100 DIMES IN RECOGNITION OF THE 100TH DAY OF SCHOOL.
5TH GRADERS WERE TO COLLECT 1,000 DIMES FOR THE SIOUXLAND HUMANE SOCIETY. BUT, STUDENTS AND STAFF QUICKLY EXCEEDED THAT GOAL, AND THEN KEPT ON GOING.
THE SCHOOL COLLECTED A WHOPPING 11,028 DIMES.
ON WEDNESDAY, STUDENTS AND STAFF CELEBRATED THEIR SUCCESS BY PRESENTING A CHECK FOR $1,102.80 TO THE SIOUXLAND HUMANE SOCIETY.
