SIOUX CITY MAN ARRESTED ON DRUG CHARGES

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN ARRESTED ON DRUG CHARGES.
74-YEAR-OLD JOHN WARNER WAS TAKEN INTO CUSTODY AROUND 530PM TUESDAY IN THE 1300 BLOCK OF WEST 20TH STREET.
COURT DOCUMENTS SAY WARNER WAS TAKEN INTO CUSTODY ON OUTSTANDING WARRANTS AND WAS FOUND IN POSSESSION OF A DRUG NOT PRESCRIBED TO HIM.
HE HAS BEEN CHARGED WITH POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE 3RD OFFENSE,
WARNER WAS BOOKED INTO THE WOODBURY COUNTY JAIL AND IS ALSO BEING HELD ON THREE COUNTS OF INTENT TO MANUFACTURE OR DELIVER METH, INTENT TO MANUFACTURE OR DELIVER FALSE METH, AND FAILURE TO AFFIX A DRUG TAX STAMP.
HE IS BEING HELD ON $110-THOUSAND DOLLARS BOND.