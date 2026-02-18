RED FLAG WARNING FOR SIOUXLAND THROUGH 6PM

A RED FLAG WARNING IS IN EFFECT UNTIL 6PM THIS EVENING FOR OUR TRI-STATE KSCJ LISTENING AREA.
THAT MEANS OPEN BURNING IS STRONGLY DISCOURAGED BECAUSE OF THE RISK OF A FIRE BECAUSE OF THE WINDY AND DRY CONDITIONS.
NATIONAL WEATHER SERVICE METEOROLOGIST KRISTY CARTER SAYS WITH THE UNSEASONABLY WARM WEATHER, 50 MILE AN HOUR WIND GUSTS AND DRY VEGETATION, FIRES COULD QUICKLY GET OUT OF CONTROL:
REDFLAG OC…ANY BURNING. :15
A COLD FRONT WILL COME IN THURSDAY, BRINGING SNOW BACK TO OUR AREA WITH A DROP IN TEMPERATURES.
KSCJ FILE PHOTO