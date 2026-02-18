PICK A LUCKY DUCKIE TO HELP THE SIOUXLAND FOOD BANK

YOU CAN HAVE FUN AND HELP THE FOOD BANK OF SIOUXLAND THIS FRIDAY BY TAKING PART IN THEIR 4TH ANNUAL KENDUCKY DERBY.
VALERIE PETERSEN, ASSOCIATE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE FOOD BANK, SAYS BY MAKING A CASH DONATION, YOU RECEIVE ONE OR MORE RUBBER DUCKS THAT WILL RACE ACROSS A SWIMMING POOL AND POSSIBLY WIN YOU A GREAT PRIZE:
THE WINNER ALSO RECEIVES A $500 TRAVEL VOUCHER FROM THE HARD ROCK HOTEL & CASINO OF SIOUX CITY.
PETERSEN SAYS ALL PROCEEDS FROM THE KENDUCKY DERBY GO DIRECTLY TO THE FOOD BANK’S PROVIDING FOOD FOR THEIR MANYPARTNER AGENCIES:
IF YOU CAN’T MAKE IT TO THE SOUTH SIOUX “Y”, YOU CAN WATCH THE RACE LIVE ON THE FOOD BANK’S FACEBOOK PAGE AT 10AM.
JUST ONE DUCK PROVIDES 50 MEALS TO NEIGHBORS IN NEED.
KSCJ file photo