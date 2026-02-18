JOHNSON TALKS BUSINESS & EDUCATION WITH NORTH SIOUX STUDENTS AND BUSINESS LEADERS

SOUTH DAKOTA CONGRESSMAN DUSTY JOHNSON SPENT PART OF HIS MORNING IN NORTH SIOUX CITY WEDNESDAY, VISITING DAKOTA VALLEY HIGH SCHOOL AND TAKING QUESTIONS FROM STUDENTS:
DUSTY1 OC……REINVIGORATED. :19
JOHNSON ALSO MET WITH LOCAL BUSINESS LEADERS WHILE IN NORTH SIOUX.
HE WOULD LIKE TO SEE MORE DATA CENTERS BUILT IN THE STATE TO INCREASE JOBS AND SPUR BUSINESS DEVELOPMENT, PROVIDING GROWTH SIMILAR TO WHEN GATEWAY COMPUTERS BEGAN IN NORTH SIOUX:
DUSTY2 OC….COULD BE A GREAT PLACE. :19
JOHNSON SAYS BUILDING A DATA CENTER DOESN’T MEAN ELECTRIC COSTS WILL SKYROCKET:
DUSTY3 OC…..THESE FACILITIES. :22
THE CONGRESSMAN WAS BACK HOME AS THE U.S. HOUSE IS NOT MEETING THIS WEEK.
THERE’S A SHUTDOWN OF SOME FEDERAL AGENCIES SUCH AS FEMA THIS WEEK BECAUSE OF A STALEMATE OVER FUNDING ICE IN CONGRESS, THE THIRD SHUTDOWN IN THE PAST FEW MONTHS.
JOHNSON SAYS SHUTDOWN’S ARE ALWAYS STUPID:
DUSTY4 OC…….3 OR 4 DAYS. :26
JOHNSON IS ALSO CAMPAIGNING FOR THE REPUBLICAN NOMINATION TO BE SOUTH DAKOTA’S NEXT GOVERNOR.
HE IS NOT SEEKING A NEW TERM IN CONGRESS.
FILE PHOTO