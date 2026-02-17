SIOUX HONEY ANNOUNCES 3 PHASE EXPANSION

SIOUX HONEY ASSOCIATION SHARED DETAILS OF THEIR UPCOMING EXPANSION IN SIOUX CITY AT A TUESDAY MORNING NEWS CONFERENCE.
AIMEE SANDMAN, THE DIRECTOR OF GROWTH & COMMUNITY IMPACT OF SIOUX HONEY ASSOCIATION, EXPLAINED A THREE PHASE PLAN TO BUILD NEW FACILITIES OVER THE NEXT FIVE YEARS.
THE FIRST PHASE INVOLVED THE PURCHASE AN EXISTING WAREHOUSE WITH OFFICE SPACE AND LAND FOR THE FUTURE EXPANSION:
HONEYMOVE1 OC……OF MODERN OFFICE. :16
THAT PHASE BEGINS IN JANUARY OF 2027 AND WILL HOPEFULLY BE COMPLETED BEFORE THE END OF NEXT YEAR WITH SIX ADDITIONAL JOBS CREATED AT THE NEW WAREHOUSE, WHICH WILL BE LOCATED AT 2501 EXPEDITION COURT NEAR THE AIRPORT AND INTERSTATE 29.
PHASE TWO WILL INVOLVE CONSTRUCTION OF A NEW PROCESSING FACILITY AND LABORATORY ADJACENT TO THE
WAREHOUSE AND OFFICES;
HONEYMOVE2 OC…….CALIFORNIA PROPERTY. :10
SANDMAN SAYS PHASE 3 INVOLVES MORE STORAGE NEEDED BECAUSE OF THE GROWING NUMBER OF BEEKEEPERS PROVIDING HONEY TO BE PROCESSED:
HONEYMOVE3 OC…..US TO PROCESS. :15
KEVIN HUESER IS PRESIDENT AND C-E-O OF THE SIOUX HONEY ASSOCIATION, WHICH HAS MADE SIOUX CITY ITS HOME SINCE 1921.
HE SAYS OTHER STATES MADE PROPOSALS TO TRY TO GET THEM TO MOVE, BUT THE STATE OF IOWA AND SIOUX CITY STEPPED UP TO KEEP THEM HERE:
HONEYMOVE4 OC…….AMOUNT OF SUPPORT. :23
SIOUX HONEY CURRENTLY RECEIVES RAW PRODUCT FROM AROUND 200 BEEKEEPERS AND PRODUCERS 35 MILLION POUNDS OF HONEY ANNUALLY, ABOUT 25% OF THE NATIONS SUPPLY.
AROUND 40 NEW JOBS WILL BE CREATED WHEN THE PROJECT IS COMPLETED.
THE COMPANY CURRENTLY EMPLOYS 89 WORKERS.