IOWA HOUSE GOP PROPOSES HIGHER SCHOOL FUNDING INCREASE

REPUBLICANS IN THE IOWA HOUSE ARE CALLING FOR A HIGHER FUNDING INCREASE FOR THE STATE’S K-12 STUDENTS THAN EITHER GOVERNOR REYNOLDS OR SENATE REPUBLICANS HAVE PROPOSED.
REPRESENTATIVE DAN GELBACH OF URBANDALE SAYS THE HOUSE G-O-P PLAN WOULD AMOUNT TO AN EXTRA 180 DOLLARS IN STATE SPENDING PER STUDENT FOR THE NEXT SCHOOL YEAR.
IAHOUSE1 OC……..OUR SCHOOL DISTRICTS.” :07
THE INCREASE ALSO APPLIES TO STATE-FUNDED EDUCATION SAVINGS ACCOUNTS FOR PRIVATE SCHOOL STUDENTS, SO EACH STUDENT WOULD GET 8168-DOLLARS IN STATE SUPPORT.
THE BILL PASSED THE HOUSE EDUCATION COMMITTEE MONDAY WITH THE SUPPORT OF REPUBLICANS.
DEMOCRATS ON THE PANEL OPPOSED IT, SAYING IT SHOULD BE HIGHER, SUGGESTING ANYWHERE FROM A THREE TO FIVE PERCENT BOOST.
Radio Iowa/ File photo