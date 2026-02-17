IOWA ABORTION BILL HEARING CANCELLED

A HEARING AT THE IOWA CAPITOL TODAY (TUESDAY) ON A BILL THAT WOULD HAVE BANNED ABORTIONS IN IOWA HAS BEEN CANCELLED.
TWENTY-FOUR HOUSE REPUBLICANS CO-SPONSORED THE BILL THAT WOULD HAVE MADE IT A CRIME FOR IOWA DOCTORS TO PERFORM ABORTIONS.
REPUBLICAN REPRESENTATIVE JON DUNWELL, A PASTOR FROM NEWTON, WAS THE BILL’S LEAD SPONSOR.
:12
DUNWELL, WHO IS NOT SEEKING REELECTION, SAYS HE’S DISAPPOINTED, BUT SAYS THE REALITY IS THERE WERE NOT 51 “YES” VOTES FROM REPUBLICANS TO PASS THE BILL IN THE HOUSE.
:15
THAT BILL WOULD MAKE IT ILLEGAL FOR OUT-OF-STATE DOCTORS TO SEND ABORTION MEDICATION TO IOWA WOMEN THROUGH THE MAIL.
THERE’S A DEADLINE THIS FRIDAY FOR POLICY BILLS TO CLEAR A COMMITTEE IN THE HOUSE OR SENATE, OR BE SIDELINED FOR THE YEAR.
RADIO IOWA